HSV intensiviert Kontakt zu Klaus-Michael Kühne: Neue Investition möglich

Dabei ist der Milliardär offenbar auch bereit, dem wirtschaftlich äußerst angeschlagenen HSV weitere finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. So erwägt Kühne, den auslaufenden Vertrag über die Namensrechte am Volksparkstadion zu verlängern: "Zurzeit habe ich mich nicht festgelegt, ausschließen will ich ebenfalls nichts." Der bisherige Arena-Kontrakt mit Kühne hatte den Hamburgern in den vergangenen vier Jahren insgesamt 16 Millionen Euro eingebracht.