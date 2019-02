Frust bei den HSV-Fans: Ticketpreise zum Saisonfinale gegen Duisburg auf Rekord-Niveau

85 anstatt 45 Euro - so sieht der Topspiel-Zuschlag beim Hamburger SV aus. Diesen Ticketpreis gibt es eigentlich nur zum Derby gegen den FC St. Pauli. Doch jetzt ist klar: Auch die Karten für das letzte Heimspiel gegen den MSV Duisburg sind richtig teuer.

HSV-Mitglieder können sich schon jetzt Tickets für das Saison-Finale gegen Duisburg am 19. Mai sichern. Der Zuschlag ist im Vergleich zum Stadtderby gegen St. Pauli unverändert. So kostet ein Ticket in der teuersten Kategorie 85 Euro - sonst liegt der Preis bei 45 Euro. Für einen Sitzplatz hintern dem Tor unter dem Dach werden 37 Euro fällig.