Zweitliga-Montagsspiel im Liveticker: Der HSV erwartet Greuther Fürth

Die Erleichterung über die Rückkehr seines Kapitäns war HSV-Trainer Hannes Wolf anzumerken. Den gesamten Februar musste der Coach des Hamburger SV auf Aaron Hunt verzichten. Nun soll der 32-Jährige im Zweitliga-Abendspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth in der Offensive wieder für die kreativen Momente bei den Norddeutschen sorgen. "Wir freuen uns, dass er gesund ist, dass er da ist", sagte Wolf am Sonntag. "Wir brauchen ihn in einer guten Verfassung. Er ist ein Spieler, der immer etwas entwickeln kann."

Wie sehr der HSV den ehemaligen Nationalspieler braucht, zeigte sich in seiner Abwesenheit wegen eines Muskelfaserrisses im gesamten Februar. In den vergangenen vier Partien, in denen er fehlte, holten die Hamburger gerade einmal vier Punkte, schossen nur vier Tore und verloren die Tabellenführung. "Sein Ausfall hat uns schon getroffen", meinte Wolf: "Er ist jemand, an dem sich die anderen festhalten können."