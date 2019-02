Dem Hamburger SV sitzt die Konkurrenz im Nacken. Hinter dem zweitplatzierten Aufstiegsfavoriten 1. FC Köln hat sich gleich eine Handvoll ambitionierter Teams in Stellung gebracht. Der 1. FC Union Berlin, der 1. FC Heidenheim und Lokalrivale FC St. Pauli haben lediglich zwei Zähler Differenz auf einen direkten Aufstiegsplatz , Kiel und Paderborn liegen dahinter in Reichweite. Die Rückrunde der 2. Liga wird spannender als zu Saisonbeginn erwartet.

Wolf: "Mit die schwerste Aufgabe, die es in der 2. Liga gibt"

Nun steht der HSV wieder vor einem Spitzenspiel und damit einer echten Bewährungsprobe. Die Mannschaft muss am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim antreten. Erster gegen Vierter, Tabellenführer gegen die aktuelle beste Mannschaft lautet die Ansetzung. „Heidenheim ist mit die schwerste Aufgabe, die es in der 2. Liga gibt“, warnte Trainer Hannes Wolf. Die Schwaben haben in der Rückrunde aus vier Spielen zehn Punkte geholt. Keiner hat mehr erzielt. Der HSV kommt auf sechs Zähler, auswärts mussten die Hansestädter zwei Niederlagen einstecken (1:3 in Kiel, 0:2 in Bielefeld).