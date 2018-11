HSV-Finanzen: Neuer Millionen-Verlust trotz Schuldenabbau! 

Interessante Zahlen aus Hamburg!

Die Schulden sind gesunken, doch das Geschäftsjahr 2017/18 hat die Fußball AG des Hamburger Sportvereins dennoch mit einem Verlust in Höhe von 5,8 Millionen Euro abgeschlossen. Diese Zahl gab der Klub am Dienstag bekannt. „Wir haben unser Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis für die Saison 2017/18 zu erwirtschaften, nicht erreicht“, wird HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag bei 13,4 Millionen Euro gelegen.

Als Gründe für den Jahresfehlbetrag führte Wettstein mehrere Gründe an. So hätten die Trennungen von den Trainern Markus Gisdol und Bernd Hollerbach samt deren Assistenten sowie von Sportchef Jens Todt und Vorstandsboss Heribert Bruchhagen mit 5,4 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Dazu seien außerplanmäßige Abschreibungen und der Verzicht auf die weitere Aktivierung von latenten Steuern gekommen.