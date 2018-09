HSV-Neuzugang Hwang: Dieser Superstar riet ihm zum HSV-Wechsel

Trotz mehrerer Angebote habe er sich für den HSV entschieden, weil es wichtig sei zu spielen "und Rückendeckung zu bekommen" , sagte er. In Salzburg wurde er als Sturmspitze aufgeboten, beim HSV soll er hauptsächlich Linksaußen spielen. "Ich kann auf allen offensiven Positionen spielen", meinte Hwang. Nach Informationen der Bild übernimmt der HSV für die einjährige Ausleihe Hwangs Gehalt in Höhe von 1,2 Millionen Euro plus Prämien.

Wann der 22 Jahre alte Nationalspieler in Hamburg eintrifft, ist noch unklar. "Ich werde wahrscheinlich nach den Länderspielen nach Deutschland reisen", sagte er. Nach den Asienspielen derzeit in Indonesien bestreitet die südkoreanische Auswahl Länderspiele gegen Costa Rica und Chile am 7. und 11. September. Nach dem ausgefallenen Spiel gegen Dynamo Dresden findet das nächste Punktspiel des HSV jetzt am 15. September gegen den 1. FC Heidenheim statt.