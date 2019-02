Beim Hamburger SV kommt Unruhe auf. Nach der 1:2-Niederlage beim SSV Jahn Regensburg wächst wegen des Holperstarts ins Jahr 2019 die Unzufriedenheit. Denn die angepeilte Rückkehr in die Bundesliga wird für den Noch-Spitzenreiter komplizierter als nach der ersten Saisonhälfte gedacht. „Wir haben keine Panik, aber wir haben jetzt Druck“, beschrieb Sportvorstand Ralf Becker die zunehmend ungemütliche Situation. „Wir müssen jetzt wieder liefern.“ Denn noch in dieser Woche droht dem HSV der Verlust der Tabellenspitze. Am Mittwoch kann der 1. FC Köln mit einem Sieg im Nachholspiel bei Erzgebirge Aue an den Hamburgern vorbeiziehen.

HSV-Trainer Wolf: "Kein guter Start in 2019"

Was vor Monaten die Stärke der Hanseaten war, scheint jetzt wie weggeblasen. Von der auswärtsstärksten Mannschaft der Hinrunde, die sich keine Niederlage leistete, sind die Norddeutschen mittlerweile zum gerngesehenen Gast verkommen. Von vier Rückrunden-Partien in der Fremde wurden drei verloren, eine endete unentschieden. „Für uns ist es kein guter Start in 2019“, gestand HSV-Trainer Hannes Wolf zerknirscht ein. Lediglich Platz zwölf in der Rückrundenwertung mit mageren sieben von 18 möglichen Punkten und mageren sieben Toren sind dürftig. Nur in den beiden Heimspielen gab es knappe Siege.

„Wir müssen schleunigst schauen, dass wir auswärts souveräner auftreten“, forderte Becker. Auch Torjäger Pierre-Michel Lasogga ärgert, dass es in fremden Gefilden nicht mehr rund läuft. „Wir müssen auswärts ein anderes Gesicht zeigen. Wir schaffen es nicht, uns abzusetzen“, betonte der mit zehn Toren treffsicherste Stürmer der Norddeutschen.

Der Kampf um die beiden direkten Aufstiegsplätze ist spannender als erwartet. Neben dem HSV (44 Punkte) und Top-Favorit Köln (42) haben auch Union Berlin (41), FC St. Pauli (40), Holstein Kiel (39), 1. FC Heidenheim (39) und der SC Paderborn (38) Aussichten auf Beförderung in die Erstklassigkeit. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass es bis zum Ende eine harte Saison wird“, meinte Becker.

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

Anzeige

Die als Minimalisten bekannten Hamburger, die vorzugsweise mit knappen Siegen die Tabellenspitze erklommen haben, müssen mehr in ihre Offensive investieren. Allein die Absicherung einer knappen Führung wird nicht reichen, um dauerhaft über die Runden zu kommen. Vor dem Kasten des Gegners liegt einiges brach. Von den ersten neun Mannschaften der 2. Bundesliga hat kein Team so wenige Tore wie der HSV erzielt. Spärliche 31 Treffer stehen zu Buche. Zum Vergleich: Köln hat 56, Paderborn 54, Kiel 44.

Hartes Restprogramm für den Hamburger SV