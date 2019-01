HSV-Coach Hannes Wolf: So wollen wir den Umbruch meistern

Klar ist: Die Leihspieler Orel Mangala (VfB Stuttgart) und Hee-Chan Hwang (RB Salzburg) kehren zu ihren Vereinen zurück. Douglas Santos soll laut Bild aus finanzieller Not verkauft werden. Zudem ist unklar wie es mit wichtigen Spielern wie Bakery Jatta, Pierre-Michel Lasogga und Lewis Holtby (alle nur Vertrag bis Sommer 2019) weitergeht. "Es ist eine große Herausforderung, das alles parallel zu planen. Ohne zu wissen, wo es genau hingeht. Aber dem stellen wir uns natürlich. Ralf Becker und ich sprechen permanent über Spieler und deren Möglichkeiten", sagt Wolf.

Bisher keine Neuzugänge beim HSV

HSV-Sportvorstand Becker verfüge über große Marktkenntnisse und sei extrem fleißig. "Da steckt richtig Substanz dahinter, wie auch in unserem gesamten Trainer- und Scouting-Team", macht Wolf deutlich. Wie die Bild berichtet, scoutet der HSV mögliche Neuzugänge auch in der 3. Liga. Einen feststehenden Transfer für die kommende Saison gibt es bis dato beim Zweitliga-Spitzenreiter nicht. "Die Spieler müssen in unsere Idee passen und den HSV auf allen Ebenen mittragen können. Im Idealfall können sie uns sofort helfen und haben gleichzeitig ein großes Entwicklungspotenzial. Wir müssen die Phantasie haben, Spieler entwickeln zu können", sagt Wolf.