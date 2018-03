HSV in der Einzelkritik: Die Noten zur bitteren Pleite gegen Hertha BSC

Wie konnte der Hamburger SV dieses Spiel verlieren? Hertha BSC gewinnt beim HSV mit 2:1 - Wir haben alle Spieler des HSV einzeln bewertet! KLICKT EUCH DURCH DIE GALERIE! © 2018 Getty Images

Julian Pollersbeck: Nachdem der Sommer-Neuzugang den Großteil der Saison von der Bank aus erlebte, wurde er von Christian Titz zurück in das Tor beordert. Und das aus gutem Grund: Der U-21 Europameister hielt den HSV mit starken Reaktionen im Spiel. Bei den beiden Gegentreffern war er allerdings chancenlos. Note: 2 © 2018 Getty Images

Gotoku Sakai: Der Kapitän steckt seit Wochen in einem Formtief, bekam aber trotzdem das Vertrauen des neuen Trainers. Zurückzahlten konnte er das nicht. Beim Gegentreffer zum 1:2 kam er zu spät. Auch sein Offensivspiel und sein Torabschluss bleiben auf unterstem Niveau. Note: 5 © 2018 Getty Images

Gideon Jung: Jung verdrängte Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos aus der Innenverteidigung – dabei ist er eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler. Der U-21 Europameister erlaubte sich keine größeren Fehler, war allerdings auch nicht sonderlich zweikampfstark. Note: 4 © imago/MIS

Rick van Drongelen: Vor dem 1:1 fehlten ihm ein paar Zentimeter Sprungkraft, um die Flanke zum Gegentreffer per Kopf zu klären. Vor dem 1:2 ließ er sich auf einfachste Art ausspielen. Danach wurde er immer unsicherer und machte Fehler. Dabei hatte der 19-Jährige in der ersten Halbzeit noch einen so guten Eindruck hinterlassen. Note: 4 © 2018 Getty Images

Matti Steinmann: Das Eigengewächs des HSV spielte vor zehn Tagen noch in der Regionalliga gegen Eintracht Norderstedt. Nun stand der 23-Jährige zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel in der Startaufstellung. In der ersten Halbzeit agierte der „Abräumer“ noch souverän und ballsicher. In Halbzeit zwei war er allerdings zu langsam, um Salomon Kalou vor dem 1:2 aufzuhalten. Note: 3 © 2018 Getty Images

Douglas Santos: Ein Auftritt mit Licht und Schatten. Der Brasilianer agierte eiskalt wie ein Stürmer, als er den Ball zum 1:0 Hertha-Torwart Rune Jarstein cool zwischen die Beine ins Netz schob. Dafür aber ließ er seinen Gegenspieler Valentino Lazaro vor dessen Treffer zum 1:1 ziehen. Note: 3 © dpa

Aaron Hunt: Hunt lieferte eines seiner schwächsten Spiele ab. Vorne vergab er zwei Gelegenheiten, hinten war er ein Sicherheitsrisiko. Teilweise schien das Spiel zu schnell für ihn zu sein. Note: 5 © 2018 Getty Images

Lewis Holtby (bis 65.): Christian Titz war früher sein Individualtrainer. So war es kaum verwunderlich, dass der Dauer-Reservist unter dem neuen Trainer plötzlich wieder in der Startaufstellung stand. Jedoch konnte er das Vertrauen nicht zurückzahlen. Holtby rannte zwar gewohnt viel, präsentierte sich am Ball aber von seiner unsichersten Seite. Note: 5 © 2018 Getty Images

Ito Tatsuya (Hamburger SV) beim Spiel zwischen Hamburger SV und Hannover 96 , 04.02.2018. Hamburg *** Ito Tatsuya Hamburger SV at the game between Hamburger SV and Hannover 96 04 02 2018 Hamburg Copyright: xEIBNER/SelimxSudheimerx EP_EER © imago/Eibner

Jann-Fiete Arp (bis 78.): Der Shooting-Star der Hinrunde kommt aus seinem Formtief nicht heraus. Das Spiel lief trotz aller Bemühungen weitestgehend an ihm vorbei. Nur vereinzelt erinnerte der 18-Jährige mit guten Aktionen am Ball daran, was er doch eigentlich für ein großes Talent ist. Note: 4 © dpa

Filip Kostic: Das 1:0 geht aufgrund der starken Vorlage zu einem ordentlichen Teil auf das Konto von Filip Kostic. Auch sonst entwickelte er wieder viel Dampf über beide Außenseiten, spielte auch die eine oder andere gelungene Flanke, verdaddelte aber auch eine gute Torgelegenheit. Note: 3 © imago/Sven Simon

Bobby Wood (ab 65.): Ob der Stürmer jemals aus seinem Formtief herausfinden wird? Auch der Kurzauftritt unter dem neuen Trainer lieferte keine Anzeichen dafür. Note: 5 © imago/Sven Simon

Bakery Jatta (ab 71.): Der als Flüchtling nach Deutschland gekommene Flügelspieler zählte zu den positiven Erscheinungen der letzten Wochen. Spät eingewechselt, konnte er allerdings kaum noch etwas ausrichten. Note: Keine Bewertung © imago/Philipp Szyza