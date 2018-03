HSV in der Einzelkritik: Großer Kampf gegen Mainz 05 reicht nicht

Florian Müller: Weil René Adler und Robin Zentner ausfielen, durfte der ehemalige U 20-Nationaltorhüter sein Bundesliga-Debüt geben. Der jüngste Torhüter der laufenden Bundesliga-Saison war bereits in der ersten Halbzeit ständig gefordert. In der 5. Minute verhinderte er eine Top-Chance von Sven Schipplock – viele weitere sollten folgen. Stark: In der 62. Minute parierte er den Elfmeter gegen Filip Kostic. Er war der beste Mainzer auf dem Platz. NOTE 1

