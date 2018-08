HSV in Noten: Der Hamburger SV in der Einzelkritik gegen Arminia Bielefeld

Der Bundesliga-Absteiger Hamburger SV feiert den zweiten Sieg im dritten Spiel. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz bezwang am Montagabend Arminia Bielefeld in einem heiß umkämpften Spiel mit 3:0. Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga gelangen die Siegtreffer. Bereits am Samstag steht das nächste Spiel bei Dynamo Dresden an.