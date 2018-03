HSV in Noten: Die Einzelkritik gegen den VfB Stuttgart

Julian Pollersbeck: Der Torwart konnte den Schuss von Erik Thommy nicht festhalten und war daraufhin beim Nachschuss von Daniel Gincek chancenlos. Vor diesem Gegentreffer zum 1:1 war Pollersbeck kaum gefordert, fiel aber aufgrund seiner vielen Ballkontakte auf. Als die Stuttgarter in der zweiten Halbzeit etwas mehr Druck entwickelten, war er zur Stelle. Note 3 © Getty

Gotoku Sakai: Der Kapitän steckt seit Wochen im Formtief, steht aber dennoch Woche für Woche in der Startelf. Auch gegen seinen Ex-Verein unterliefen ihm einige Fehler. Hier ein versprungener Ball, dort eine Flanke ins Nirgendwo. Schön anzusehen war in der 2. Halbzeit allerdings, wie er einen Gegenspieler tunnelte und dann selber zum Abschluss kam. In der Defensive agierte er einigermaßen stabil. Somit war es einer der besseren Spiele von Sakai. Note 3 © imago

Stephan Ambrosius (bis 46.): Der 19-Jährige absolvierte sein erstes Bundesligaspiel und musste sich gleich in der Innenverteidigung mit Mario Gomez und Daniel Gincek messen. Über 43 Minuten präsentierte er sich in den Zweikämpfen und im Stellungsspiel ordentlich. Dann der dicke Patzer: Seine unglückliche Kopfball-Abwehr leitete den Gegentreffer zum 1:1 ein. Auch seine langen Pässe sind sehr ausbaufähig. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt. Note 5 © dpa

Gideon Jung: Der U21-Europameister war in der Defensive sehr überzeugend und gewann viele wichtige Zweikämpfe. Ein rundum gelungener Auftritt. Note 2 © imago

Douglas Santos: Der Linksverteidiger war im Spielaufbau teilweise der wichtigste Mann, leitete mehrere gefährliche Situationen ein, war auch an der Entstehung zum 1:0 beteiligt. Von den fußballerischen Möglichkeiten ist der Brasilianer der momentan vielleicht beste Spieler des HSV – auch wenn ihm gegen Spielende leichte Unsicherheiten in der Abwehr unterliefen. Note 3 © imago

Matti Steinmann (bis 72.): Eigentlich galt die Bundesliga-Karriere des 23-Jährigen bereits als beendet. Trainer Christian Titz zog ihn allerdings in die Profimannschaft hoch und ermöglichte ihm nun den zweiten Startelf-Einsatz in Folge. Auch wenn er in den Zweikämpfen nicht immer überzeugte, strahlte er viel Ruhe aus, bewies eine gute Übersicht und verteilte die Bälle gut. Note 3 © Getty

Lewis Holtby: Unter Bernd Hollerbach und Markus Gisdol spielte Lewis Holtby keine Rolle mehr. Unter Christian Titz, der früher sein Individualtrainer war, ist er plötzlich gesetzt. Dafür bedankte er sich mit dem Abstaubertor zum 1:0. Überhaupt war er in der ersten Halbzeit sehr aktiv, baute in der zweiten Hälfte jedoch ab. Note 3 © imago

Mohamed Gouaida (bis 59): Der Mittelfeldspieler war die große Überraschung in der Startelf. Sein letztes Spiel im deutschen Fußball-Oberhaus datiert vom März 2015. Nach diesem Spiel ist es fraglich, ob viele weitere Bundesligaspiele hinzukommen werden. Das Spiel lief an Gouaida größtenteils vorbei. Auf engem Raum schien er teilweise überfordert zu sein, wurde daher früh ausgewechselt. Note 4 © imago

Aaron Hunt: Ob nun links, rechts oder in der Mitte: Aaron Hunt war überall präsent, bewies sich als läuferisch stark, konnte aber spielerisch keine Akzente setzen. Note 4 © Getty

Filip Kostic: Der Ex-Stuttgarter wurde von den VfB-Fans ausgepfiffen. Ob ihn das verunsichert hat? In der ersten Halbzeit fand der Flügelspieler, der eigentlich so viel Dampf im Offensivspiel hat, kaum statt. In der zweiten Halbzeit gelang ihm immerhin ein ordentlicher Torschuss. Note 4 © imago

Luca Waldschmidt: Der 21-Jährige stand erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf, bekam im Sturm den Vorzug gegenüber Andre Hahn und Jann-Fiete Arp. Stark war seine Vorarbeit zum 1:0: VfB-Torwart Ron-Robert Zieler konnte seinen Schuss nicht festhalten, sodass Holtby das Tor erzielen konnte. Überhaupt war Waldschmidt ein ständiger Unruheherd und könnte sich für weitere Startelf-Einsätze empfohlen haben. Note 2 © imago

Rick van Drongelen (ab 46.): Ein 19-Jähriger ging, ein anderer 19-Jähriger kam. Rick van Drongelen kam in der Halbzeit für Ambrosius. In Erinnerung bleibt hauptsächlich, dass er in der 65. Minute einmal wegrutschte und dadurch eine große Chance für den VfB entstand. Das lag allerdings mehr an den Bodenverhältnissen als an ihm. Ansonsten agierte van Drongelen sicher. Note 3 © dpa

Tasuya Ito (ab 59.): Dass der Japaner dribbelstark ist, weiß mittlerweile jeder. Dass ihm die Fähigkeit zum letzten Pass fehlt, ist aber ebenso bekannt. In Stuttgart lieferte er erneut den Beweis dafür. Note 4 © imago