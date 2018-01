HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Peinlich-Auftritt gegen den 1. FC Köln

Julian Pollersbeck: Er verpasste beim 0:1 die Gelegenheit, den abgefälschten Eckball noch mit einem Monster-Reflex wegzufausten – so hätte sich das Gegentor verhindern lassen. Beim 0:2 war er chancenlos - auch wenn er sich tunneln ließ. Trotzdem: Das Heim-Debüt des U 21-Europameisters hätte kaum schlechter laufen können. Note: 4

Douglas Santos: Der Linksverteidiger gehört eigentlich zu den Spielern, die in dieser Saison einigermaßen konstant Leistungen abliefern. Der Brasilianer machte seine Seite zwar meist dicht. Die sonst vorhandenen Impulse nach vorne fehlten allerdings auch. Note: 4

Gideon Jung: Der U 21-Europameister ließ sich von der allgemeinen Verunsicherung sichtlich anstecken. Immer wieder unterliefen ihm haarsträubende Fehlpässe. Zudem hätte er bereits in der ersten Halbzeit für ein böses Foulspiel die rote Karte sehen müssen. Note: 5

Vasilije Janjicic (bis 66): Es ist nicht einfach für einen eher unerfahrenen 19-Jährigen, in so einem brisanten Spiel für Sicherheit im defensiven Mittelfeld zu sorgen. Erwartungsgemäß gelang ihm das nicht. Note: 4

Lewis Holtby (bis 75.): Der Mittelfeldspieler hatte seit Oktober keinen Einsatz mehr und wurde heute direkt in die Startelf beordert. Holtby war bemüht und zählte zu den laufstärksten Spielern auf dem Platz – das alleine bringt aber auch nicht viel, wenn das Fußballerische zu kurz kommt. Note: 5

Filip Kostic: Nur vereinzelt deutete Kostic an, mit seiner Schnelligkeit Torchancen über die linke Seite kreieren zu können. Kurz vor der Halbzeit vergab er die Mega-Chance, als er aus etwa sechs Metern Distanz Köln-Torwart Timo Horn anschoss. Note: 4

