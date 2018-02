HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Unentschieden gegen Hannover 96

Christian Mathenia: Nicht großartig beschäftigt in Halbzeit eins, dennoch musste er hinter sich greifen. Kein Schuld beim 0:1 durch Fossum. Bewahrte den HSV in Halbzeit zwei einige Male vor dem 0:2. Note 3

