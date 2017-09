HSV in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage bei Hannover 96

Kyriakos Papadopoulos: Der HSV-Kapitän hatte die einzige Spitze von 96, Niclas Füllkrug, im Griff. Wie immer Vorbild, was Einsatz und Zweikampfstärke angeht. NOTE 4

Dennis Diekmeier: Solide Leistung des Hamburger Rechtsverteidigers. Diekmeier tat zwar wenig für die Offensive, aber dafür machte er seine rechte Seite zumeist dicht. Bekam in der zweiten Halbzeit mehr Probleme gegen Ostrzolek und Harnik. NOTE 4

Gideon Jung: Obwohl der etatmäßige Innenverteidiger Mavraj wieder fit war, setzte Trainer Gisdol auf Jung in der Innenverteidigung. Der U21-Nationalspieler machte in der Verteidigung wenig Fehler, offenbarte jedoch Schwächen im Spielaufbau. NOTE 4

Douglas Santos: Wenn es nach dem HSV gegangen wäre, würde der Brasilianer nicht mehr in Hamburg spielen. Gegen Hannover zeigte er warum. Santos, erster Einsatz seit dem 22. April, stand oft falsch gegen Harnik oder Bebou. Die gefährlichsten Aktionen der Gastgeber liefen über seine Seite. NOTE 5

Walace: Offenbarte wie schon gegen Leipzig Schwächen im Spielaufbau und wirkte in der Zentrale oft orientierungslos. Ist irgendwie immer noch nicht richtig beim HSV angekommen. NOTE 5

Lewis Holtby: Hatte in Halbzeit eins mit seinem Freistoß (4. Minute) noch die beste Hamburger Torchance. Ließ vor dem 0:1 seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Ostrzolek frei zum Kopfball kommen. NOTE 4

Bakery Jatta: Jatta könnte seine Schnelligkeit nur selten ausspielen. In seinem erst siebten Bundesliga-Spiel zeigte sich, dass der Mann aus Gambia noch weit davon entfernt ist, eine echte Alternative im Offensivspiel des HSV zu sein. Traf oft die falsche Entscheidungen. NOTE 5

