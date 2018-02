HSV in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage gegen Borussia Dortmund

Roman Bürki : Auch beim Sieg in Köln konnte Roman Bürki nicht für sich in Anspruch nehmen, die 90 Minuten ohne Patzer überstanden zu haben. Das sollte sich gegen die so offensivschwachen Hamburger ändern, allerdings musste sich der Schweizer deutlich vernehmbare Pfiffe gefallen lassen, weil er nach dem letzten Heimspiel gegen Freiburg die Fans auf den Sitzplätzen kritisiert hatte. Die schlechte Stimmung hilft nicht gerade beim Ringen um Sicherheit, auch gegen den HSV wirkte Bürki in manchen Szenen nicht gefestigt. NOTE 4 © imago