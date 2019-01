HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den SV Sandhausen

HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Sandhausen

Julian Pollersbeck – Note 3: Der Torwart erlebte die wohl ruhigste erste Halbzeit in seiner HSV-Zeit. Null Torschüsse von Sandhausen bis zur Pause. Er ließ sich in der Halbzeit noch einmal ordentlich warm schießen, um nicht völlig herunterzufahren. Beim Elfmeter ahnte er die richtige Ecke, kam aber nicht ganz an den Ball heran. ©