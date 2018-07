Ex-Mainz-Stürmer: HSV offenbar an Jairo Samperio interessiert

Nach dem Abstieg fahndet der Hamburger SV nach Spielern, die bei der Mission Wiederaufstieg helfen können. Jung und günstig lauten bei den Hanseaten in diesem Sommer die Grundparameter, nachdem in den vergangenen Jahren viel Geld in oft enttäuschende und zu teure Spieler investiert worden war. Jairo Samperio würde da perfekt ins Anforderungsprofil passen. Wie die Bild berichtet, könnte in den kommenden Tagen die Entscheidung über einen entsprechenden Deal fallen.