Ob der Hamburger SV aufsteigt oder nicht, kann noch keiner zu 100 Prozent sagen. Die Ausgangssituation könnte jedoch nicht besser sein: Nach 21 Spieltagen steht der HSV an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Trotzdem ist der Aufstieg noch nicht besiegelt. Eines steht aber schon fest: Jan Gyamerah vom VfL Bochum wird im kommenden Sommer ablösefrei an die Elbe wechseln - er erhält einen ligaunabhängigen Drei-Jahres-Vertrag. Das bestätigten die Hansestädter am Donnerstagnachmittag auf ihrem Twitter-Account. Bereits Anfang Februar hatten die Hansestädter großes Interesse am vielseitig einsetzbaren Allrounder gezeigt.

HSV-Sportvorstand Ralf Becker scheint durchweg überzeugt vom Youngster: „Jan ist ein Spieler, der absolut in unser Anforderungsprofil passt. Er ist ein junger Spieler, der vom Alter her zu uns passt und sich weiterentwickeln möchte. Wir sind überzeugt davon, dass er uns bei unserem Weg helfen wird“, erklärte Becker. „Der volle Fokus gilt sowohl für ihn in Bochum als auch für uns in Hamburg auf die kommenden Aufgaben in der 2.Liga.“

Jan #Gyamerah wechselt im kommenden Sommer ablösefrei in den #Volkspark 🔃 Der 23-jährige Abwehrspieler kam in der laufenden Saison in allen 21 Spielen für den @VfLBochum1848eV zum Einsatz. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Jan! 🔷



⏩ https://t.co/gkTKcHqAxk#nurderHSV pic.twitter.com/GNun6FZg9Q — Hamburger SV (@HSV) 14. Februar 2019

Der 23-Jährige war 2011 von Arminia Bielefeld nach Bochum gekommen und durchlief beim VfL die U17 und die U19. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler ist vor allem für seine außergewöhnliche Schnelligkeit, seine Kampfbereitschaft und seine Flexibilität bekannt. In der laufenden Saison spielte der gebürtige Berliner beim VfL bereits im linken und im rechten Mittelfeld sowie in der Innen- und Außenverteidigung.

Dem HSV fehlt es in der Abwehr an Kaderbreite

Für die Hamburger spielt der Deutsch-Ghanaer wohl vornehmlich in der Abwehr eine Rolle, da es dem HSV auf den Außenverteidiger-Positionen bisher an Breite im Kader fehlt. Gotoku Sakai, Douglas Santos und Josha Vagnoman sind derzeit die einzigen gelernten defensiven Flügelspieler im Aufgebot.