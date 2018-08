Ex-Präsident Jürgen Hunke zerlegt den HSV: "Da wird mir schlecht"

Nach dem peinlichen Fehlstart des Hamburger SV in seine Zweitliga-Debütsaison hat Ex-Präsident Jürgen Hunke zum großen Rundumschlag gegen die Mannschaft und Verantwortlichen ausgeholt - dabei hat ihn der schwache Auftritt beim 0:3 gegen Holstein Kiel offenbar nicht einmal überrascht. "Ich bin gar nicht geschockt von dem Grusel-Auftritt des HSV gegen Kiel. Weil ich genau weiß, wenn so viel im Vorfeld geredet und gelobt wird, dann kann es nur schiefgehen. Einfach mal still sein und Leistung bringen, das wäre wichtig", sagte der 75-Jährige, der dem Verein von 1990 bis 1993 vorstand und später auch Mitglied des Aufsichtsrates war, bei Sport1.

Hunke weiter: "Fußball ist Leidenschaft, rennen - und dann kommt die individuelle Qualität. Umso weniger individuelle Qualität ich habe, umso mehr muss ich laufen. Am Freitag sind zu wenig Spieler gerannt. Beim HSV fehlen weiter die Leidenschaft und der Wille. Fußball ist wie das Leben, am Ende geht es nur um Fleiß, Leidenschaft und Begeisterung." Der Ex-Präsident sieht ein Einstellungs-Problem - für das er auch Trainer Christian Titz verantwortlich macht. Der Coach bekommt sein Fett weg.

​"Titz wird nicht fürs Reden bezahlt!"

"Titz wird nicht fürs Reden bezahlt, sondern für gute Entscheidungen und fürs Handeln, so dass die Truppe gut eingestellt ist", wetterte Hunke: "Er ist ein netter Kerl, aber nur mit nettem Worten reißt man nichts im Profifußball, er macht viel zu viele Interviews." Auch die Spieler hätten nach der Pleite "wieder nur Ausreden" geliefert. Klub-Ikone Uwe Seeler sei hingegen "so sauer und fertig wie lange nicht mehr" gewesen.

"Kostic muss sich offenbar ausruhen"

Auch die anstehende Aufgabe am Sonntag beim SV Sandhausen ist für den ehemaligen Klubchef alles andere als ein Selbstläufer. "Sandhausen hat 15 Mitarbeiter, der HSV hat 220, was bitte soll das? Man darf nach einem Spiel jetzt nicht alles kaputt reden, aber es wurde in den vergangenen Wochen schon wieder zu viel gefeiert. Das war gar nichts am Freitag", sagte Hunke: "Die HSV-Profis bekommen große Gehälter, andere Menschen müssen ein Leben lang dafür arbeiten, was die Spieler in einem Jahr verdienen"