HSV: Kabinentür demoliert! Freiburg rastet aus – und wittert eine Verschwörung

Dennis Diekmeier: Der dienstälteste Spieler des Hamburger SV stand erstmals seit Anfang Februar wieder in der Startaufstellung. Dass ihm die Anbindung zum Spielsystem von Trainer Christian Titz fehlte, war klar ersichtlich. Dafür aber agierte er in der Rückwärtsbewegung meist sicher. Note: 3 © imago/MIS

Kyriakos Papadopoulos: Der Innenverteidiger kehrte nach seiner Gelbsperre wieder zurück in die Startelf und war der Stabilisator in der Hamburger Abwehrkette. Der Grieche klärte mehrere brenzlige Situationen bereits in der Entstehung. Auf ihn kann der HSV im Abstiegskampf nicht verzichten. Note: 2 © imago/MIS