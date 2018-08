HSV-Kapitän Aaron Hunt wohl fit für Bielefeld-Einsatz

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann für das Heimspiel am kommenden Montag gegen Arminia Bielefeld auf einen Einsatz von Kapitän Aaron Hunt hoffen. „Ich bin froh, dass er wieder fit ist und uns wieder zur Verfügung steht“, sagte HSV-Trainer Christian Titz am Dienstag. Hunt habe in der Zeit, in der er wegen seiner muskulären Probleme fehlte, diszipliniert gearbeitet.