HSV-Kapitän Aaron Hunt: Comeback wohl erst Anfang März

Es gibt einen Termin für die Rückkehr von Aaron Hunt. Der HSV-Kapitän soll am 4. März sein Comeback geben. "Mein Ziel ist das Spiel gegen Fürth", sagte der 32-Jährige gegenüber der Hamburger Morgenpost.

Hunt in Regensburg nicht mit dabei

Hunt fehlte in den letzten drei Spielen mit einem Muskelfaserriss. Eigentlich hofften die HSV-Verantwortlichen auf eine schnellere Rückkehr. „Aaron wird uns ungefähr drei Wochen fehlen“ , erklärte HSV-Sportvorstand Ralf Becker Anfang Februar. Der Zeitpunkt wäre jetzt gekommen, doch bei Jahn Regensburg ist der Ex-Nationalspieler noch keine Option.

HSV-Trainer Hannes Wolf will kein Risiko eingehen und gibt seinem Kapitän ausreichend Zeit bis zur Rückkehr. „Bei ihm brauchen wir etwas Geduld, denn wir benötigen ihn gesund und fit", sagte Wolf. Immerhin konnte Hunt am Mittwoch teile des Mannschaftstraining absolvieren.

Josha Vagnoman wird noch etwa vier Wochen wegen einer Innenbandverletzung im rechten Knie aussetzen, "muss aber nicht operiert werden", wie Wolf sagte. Noch ein wenig gedulden muss sich auch der Grieche Kyriakos Papadopoulos, der seit dem Sommer wegen eines Knorpelschadens fehlt. "In Bezug auf Kyriakos Papadopoulos ist es so, dass es in der Gesamtstruktur des Knies eine kleine Reaktion gab", sagte der HSV-Coach. "Er wird aber zeitnah ins Training zurückkehren."