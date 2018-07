Aaron Hunt zum neuen HSV-Kapitän gewählt - Holtby und Moritz Stellvertreter

Aaron Hunt ist neuer Mannschaftskapitän des Zweitligisten Hamburger SV. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Hunt wurde am Vorabend im österreichischen Trainingslager von der Mannschaft zum Nachfolger von Abwehrspieler Gotoku Sakai gewählt. Seine Stellvertreter als Spielführer sind Lewis Holtby (27) und Christoph Moritz (28). Dem Mannschaftsrat gehören neben den Mittelfeldspielern Hunt, Holtby und Moritz Ex-Kapitän Sakai (27), Torhüter Tom Mickel (29) und Abwehrspieler Gideon Jung (23) an.