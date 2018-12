Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Köln und Union Berlin

Interimscoach Roberto Pätzold sieht der großen Herausforderung von Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt gegen den Hamburger SV mit viel Vorfreude entgegen. "Es ist klasse, in so einem Spiel sein Profi-Trainerdebüt geben zu können. Es wird eine super Stimmung im Stadion sein. Ich freue mich darauf, die Performance der Jungs steuern zu dürfen", sagte der bisherige U19-Trainer zu der Partie am Samstag (13 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).