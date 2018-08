Medien: HSV-Profi Kostic vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Nach der schwachen Vorbereitung und den blamablen Pleiten im Supercup und im DFB-Pokal sieht Eintracht Frankfurt, gerade in der Offensive, noch Handlungsbedarf. Daher soll jetzt Filip Kostic vom Hamburger SV kommen. Der Serbe soll schon am Montag zum Medizincheck in Hessen gewesen sein.