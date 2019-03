Die Stimmung beim Hamburger SV ist so angespannt wie lange nicht. Nach der jüngsten 1:2-Niederlage bei Jahn Regensburg und dem knappen Sieg des Aufstiegskonkurrenten 1. FC Köln im Nachholspiel bei Erzgebirge Aue ist für die Hanseaten nach 124 Tagen an der Spitze nicht nur die Zweitliga-Tabellenführung futsch. Auch der Vertrauensbonus bei den sonst so treuen und geduldigen Anhängern scheint nach dem schwachen Start in die Rückrunde mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen vorerst verspielt. Nächste Chance zur Wiedergutmachung: das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Montag (20.30 Uhr).

Auch Trainer Hannes Wolf ist erstmals in die Kritik geraten. Der 37-Jährige reagiere zu spät auf den Verlauf eines Spiels, kritisieren viele Fans. Die Niederlage in Regensburg wäre mit einer Auswechslung des mit Gelb verwarnten Orel Mangala vermeidbar gewesen. Der 20-jährige Belgier flog in der zweiten Halbzeit vom Platz und begünstigte somit die Aufholjagd der Regensburger. Allerdings ist es zu einfach, das Formtief des HSV auf Wechselfehler des Trainers zu schieben. Die Ursachen liegen tiefer.

HSV-Angriff zu oft harmlos

Wolf sollte die Hamburger nach der Ablösung seines Vorgängers Christian Titz sicher ins Ziel führen und die Schwächen in der Defensive und im Abschluss beheben. Gelungen ist dem „Trainer des Jahres 2018“ dieses Vorhaben nur bedingt. Mit 31 Toren in 23 Partien stellt der HSV den harmlosesten Angriff aller Aufstiegsaspiranten. Die gute Punkteausbeute der Hamburger ist vielen knappen, selten überzeugenden Siegen zu verdanken.

Und inzwischen sind die statistischen Werte von Wolf sogar schlechter als die seines Vorgängers. In den ersten sechs Spielen der Rückrunde erspielte sich der HSV im Vergleich zur Hinrunde weniger Großchancen, nutzte sie seltener und schoss nur sieben Tore. Die Folge: Der Traditionsklub ist plötzlich nur noch Tabellendritter. Es fehlt an kreativen Lösungen. Das mag auch am verletzungsbedingten Fehlen des Spielgestalters Aaron Hunt liegen. Ein Garant für mehr Offensive ist der Routinier aber keinesfalls. Erfahrene Spieler wie er, Lewis Holtby, Gotoku Sakai und Douglas Santos rufen ihr Potenzial zu selten ab.

Auch HSV-Trainer Wolf plötzlich unter Druck

Eine Herausforderung für den jungen Trainer. Er muss die Wohlfühloase HSV aufbrechen. In den vergangenen Jahren galt der Traditionsklub als Eldorado für überbezahlte Profis, die sich für das Erreichen von Minimalzielen feiern lassen konnten. Und der Rückhalt der Fans verleitet offenbar noch immer zu Bequemlichkeit. Anspruch und Erwartungshaltung sind gesunken.

Wolf versucht, dem Trend entgegenzuwirken. Er spricht von notwendiger Grundunruhe und von Hochleistungssport, der Höchstleistungen verlangt. Das sehen auch die Bosse so, die jedoch mit eigenen Problemen zu kämpfen haben. Der Vorstand hat an Glaubwürdigkeit eingebüßt, weil er den Wechsel des Sturmtalents Fiete Arp zum FC Bayern verheimlichen wollte. Zudem steht die finanzielle Zukunft des Klubs auf tönernen Füßen.

Am 15. März müssen die Verantwortlichen die Lizenzierungsunterlagen bei der DFL einreichen. Viele Fragen sind ungeklärt. Die auslaufenden Verträge mit Hauptsponsor "Fly Emirates" und Investor Klaus-Michael Kühne bezüglich des Namensrechts am Stadion sind noch nicht verlängert. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann ist nun darum bemüht, den wirtschaftlichen Druck, aufsteigen zu müssen, nicht aufs Team zu übertragen. „Und wenn wir es schaffen sollten, den Aufstieg am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Duisburg klarzumachen, dann würde mir das persönlich auch völlig reichen“, sagte er dem Hamburger Abendblatt.

Sollte der Wiederaufstieg misslingen, wird der HSV seine Ausgaben noch einmal drastisch reduzieren müssen. Mehrere Jahre Zweitklassigkeit kann er sich finanziell kaum erlauben. Nur Siege werden das nervöse Umfeld beruhigen.

