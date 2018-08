HSV fragt beim VfB Stuttgart wegen Marcin Kaminski an - Schalke-Gerüchte um Douglas Santos

Der Hamburger SV arbeitet unmittelbar vor dem Start in seine erste Zweitliga-Saison am Freitagabend gegen Holstein Kiel weiter am Kader. Nach dem langfristigen Ausfall der beiden Innenverteidiger Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos haben die Hanseaten bei der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehrzentrale nun Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart ins Visier genommen. Nach einem Bericht der Bild fragte HSV-Sportvorstand Ralf Becker bei den Schwaben bereits wegen der Modalitäten eines möglichen Wechsels an.

Am ehesten in Frage käme wohl eine Verpflichtung des 26-Jährigen auf Leihbasis, da Kaminski noch bis 2021 vertraglich an den VfB gebunden ist. Neben dem Gehalt müsste der HSV im Falle eines Kaufs auch eine Ablösesumme überweisen - das Gesamtpaket wäre wahrscheinlich zu viel für den Bundesliga-Absteiger. Kaminski kam in der vergangenen Saison 23-mal für die Stuttgarter zum Einsatz und verpasst die Teilnahme an der WM in Russland nur knapp. Nachdem er für das Turnier zunächst nachnominiert wurde, blieb er am Ende doch zu Hause, weil Konkurrent Kamil Glik noch rechtzeitig fit wurde.