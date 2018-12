HSV-Fanchef motzt gegen die DFL: Montagsspiele "eine Katastrophe"

So kontert die DFL die Montagsspiel-Vorwürfe

Die DFL argumentiert mit TV- und Marketingüberlegungen gegen die Fan-Wut an. Die Absteiger aus der Bundesliga würden grundsätzlich das größte Zuschauerinteresse generieren, heißt es in der einer Stellungnahme an die Mopo. "Die Montagsspiele haben in dieser Liga seit Einführung einen besonderen Charakter und erzielen einen überdurchschnittlichen Anteil am TV-Erlös. Eine prominente Besetzung ist entsprechend auch im Interesse des übertragenden Senders."