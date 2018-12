Nach der Aufnahme des Aufbautrainings beim Hamburger SV brennt der monatelang verletzte Kyriakos Papadopoulos auf sein Comeback und erklärt, warum der Aufstieg der Hanseaten in die Bundesliga für ihn alternativlos ist. Er sei sich sicher, dass die Rückkehr in die Bundesliga klappen werde, sagte der Grieche der Sport Bild: "Und ich hoffe, dass ich gegen Ende auch noch eingreifen kann. Denn ich denke, dass ich in jeder Liga helfen kann, auch wenn die 2. Liga nicht mein Anspruch ist. Im nächsten Jahr will ich mit dem HSV wieder oben spielen."

Papadopoulos hatte sich im vergangenen Juli einen Knorpelschaden im Knie zugezogen und arbeitet seitdem an seiner Rückkehr . Dabei macht er offenbar schnellere Fortschritte, als zunächst angenommen. "Ich liege im Reha-Plan weiter vorne als geplant. Ich kann schon wieder mit dem Ball arbeiten. Das war eigentlich noch gar nicht vorgesehen zu diesem Zeitpunkt. Wann ich dann wieder Spiele bestreite, kann ich noch nicht genau sagen. In dieser Saison wird es aber mit Sicherheit noch klappen, wenn keine Rückschläge kommen", sagte der Innenverteidiger, der auch schon erste Gespräche mit dem neuen HSV-Trainer Hannes Wolf führte.

"Ich habe mich mit ihm schon ausgetauscht. Er hat mir gesagt, was er vorhat und dass ich mich bei ihm melden solle, wenn ich Hilfe bräuchte. Ansonsten halten mich meine Mitspieler auf dem Laufenden. Vor allem Aaron Hunt. Der sagt mir, was der Trainer erwartet, was er anders macht", berichtete der 26-Jährige. Trotz des langen Ausfalls von Papadopoulos und Defensivallrounder Gideon Jung (ebenfalls Knorpelschaden) führt der HSV die Zweitliga-Tabelle derzeit an. Die Abwehr wurde in der ersten Saisonhälfte von den jungen Rick van Drongelen und David Bates sowie Leihgabe Leo Lacroix zusammengehalten.