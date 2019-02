Der frühere Nationalspieler Marcell Jansen will auch in seiner neuen Funktion als Präsident des Hamburger SV e.V. eine gute Zusammenarbeit mit Bernd Hoffmann und Klaus-Michael Kühne pflegen. Zum Vorstandsvorsitzenden Hoffmann habe er „einen guten Draht“ und der Austausch mit Investor Kühne sei „schon immer gut“ gewesen, sagte Jansen am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Zudem verteidigte er den Mäzen, der 20,57 Prozent Anteile an der Fußball-AG hält und größter Einzelaktionär ist.