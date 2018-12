HSV-Sportvorstand Ralf Becker über Transfers: Geld spielt für mich keine Rolle

Nach dem Abstieg des HSV in die zweite Liga steht der Klub an der Spitze der zweiten Liga und ist auf dem besten Wege, die sofortige Bundesliga-Rückkehr zu meistern. Ein Faktor des Erfolgs ist der im Mai von Holstein Kiel verpflichtete Sport-Vorstand Ralf Becker. Obwohl dem HSV-Kaderplaner nur wenig Geld für Transfers zur Verfügung steht, will er sich nicht beklagen. "Das werde ich grundsätzlich niemals machen. Das kann man als Ausrede bewerten. Das will ich nicht", sagte er der Bild.