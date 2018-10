Bruchhagen-Ausraster nach Werder-Niederlage (24. Februar 2018): Nach dem 0:1 beim SV Werder Bremen am 24. Spieltag wetterte Heribert Bruchhagen, Vorstandschef der HSV Fußball AG, bei Sky: „Jeder, der ein wenig Fußball spielt, weiß, dass das Abseits war. Die Schiedsrichter haben dann nie Fußball gespielt.“ Es ging um den Siegtreffer durch Werders Stürmer Ishak Belfodil kurz vor Ende der Begegnung. Auf den Hinweis, dass es gleiche Höhe gewesen sei, polterte Bruchhagen weiter: "Ich will das mit dem Video-Schiedsrichter nicht mehr hören. Was sind das für Leute? Die haben wenig Gefühl für Fußball. Ich seh‘ mir die Situation einmal an und weiß, es ist Abseits.“ Später entschuldigte er sich. © imago/Schulze