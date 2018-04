HSV nimmt sich Vorbild für Last-Minute-Rettung

Julian Pollersbeck: Der Torwart sah beim Gegentreffer nicht sonderlich glücklich aus, weil er bei dem Freistoß etwas zögerlich herauskam, ohne letztendlich in die Nähe des Ball zu kommen. Auch in der zweiten Halbzeit machte er nicht immer einen sicheren Eindruck – auch wenn ihm das zweite Gegentor nicht unbedingt anzulasten ist. Note 4

Rick van Drongelen: Der junge Innenverteidiger war an beiden Gegentreffern beteiligt. Naldo war sein Gegenspieler, als dieser das 0:1 erzielte. Auch in der Situation beim 0:2 hatte er das Nachsehen. Die Zweikampfstärke aus den vergangenen Wochen kam ihm diesmal abhanden. Note 5

Tatsuya Ito: Seine Dribbelstärke ist bekannt. Nun beweist er endlich auch Fähigkeiten als Vorlagengeber. Bereits in der ersten Halbzeit leitete er eine gefährliche Situation ein. In der zweiten Halbzeit bereitete er dann das Führungstor vor. So wird der HSV noch viel Freude an dem flinken Japaner haben. Note 2

Luca Waldschmidt (bis 80.): Waldschmidt hat sich unter Titz fest in die Startaufstellung des HSV gespielt und wirbelte auch diesmal viel in der Offensive herum. Er suchte nicht nur selber den Abschluss, sondern gewann auch Bälle und hatte den Blick für den Nebenmann. Jedoch vergab er zwei große Chancen, hätte in der zweiten Halbzeit das 3:1 erzielen müssen. Note 3

