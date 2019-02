HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg

Wie haben sich die Spieler des HSV in der Pokal-Schlacht gegen den FCN gemacht? Für den SPORTBUZZER hat Reporter Oliver Jensen das Spiel im Volksparkstadion genau verfolgt. Für ihn gab es auch herbe Enttäuschungen - eine davon ist HSV-Juwel Fiete Arp, der in Abwesenheit von Pierre-Michel Lasogga überraschend in der Startelf aufgeboten wurde. Seine Noten für Lewis Holtby, Fiete Arp & Co. findet Ihr in der Galerie!