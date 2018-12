HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den SC Paderborn

Die Erfolgsserie des Hamburger SV unter Hannes Wolf geht weiter. Am Freitagabend bezwangen die Hanseaten den SC Paderborn mit 1:0 und verteidigten so den 1. Tabellenplatz. Der auffällig agierende Khaled Narey schoss in der 11. Spielminute den Siegtreffer für den HSV. Am Freitag steht für die Hamburger das letzte Hinrundenspiel beim MSV Duisburg an.