DFB-Pokal im Liveticker mit dem HSV, Nürnberg und Leverkusen

Zweitligist Hamburger SV kämpft am Dienstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den 1. FC Nürnberg um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs. Trainer Hannes Wolf will mit seiner Mannschaft zudem Wiedergutmachung für die unnötige 0:2-Pleite seines Teams in der Liga bei Arminia Bielefeld betreiben.