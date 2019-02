Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Paderborn und Aue

Der HSV tritt am Sonntag (13.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf beim Tabellenneunten SSV Jahn Regensburg an. Wolf sieht die 0:5-Pleite im Hinspiel unter seinem Vorgänger Christian Titz aber nur bedingt als Beweggrund für Revanche. "Wir sind eh extrem motiviert, müssen keine Extramotivation in der Vergangenheit suchen", meinte der Coach am Freitag.

Der FC Erzgebirge Aue will im Kampf gegen den Abstieg einen Heimsieg gegen den MSV Duisburg einfahren. Damit würde die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer den Vorsprung auf den Tabellenletzten weiter vergrößern. "In Hamburg haben wir die Trendwende geschafft. Gegen Duisburg gilt es, die Leistung zu bestätigen und den nächsten Schritt zu machen", sagte Meyer.