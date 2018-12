Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV gegen Paderborn und Regensburg gegen Köln

Der Hamburger SV will seine Heimbilanz in der 2. Bundesliga aufbessern und den Platz an der Tabellenspitze verteidigen. Gegner am Freitag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Volksparkstadion ist der SC Paderborn. Die Westfalen nehmen mit 22 Punkten Platz neun ein. Gefährlichster Mannschaftsteil ist deren Offensive. 33 Tore erzielte der Aufsteiger bislang und stellt damit hinter dem 1. FC Köln (39 Tore) den zweitbesten Angriff der Liga. Bundesliga-Absteiger HSV brachte es bisher lediglich auf 21 Tore.

HSV-Trainer Wolf schätzt den Aufsteiger. "Das ist eine Mannschaft, die offensiv sehr viel Qualität hat", sagte er und forderte seine Mannschaft auf, besonders auf Philipp Klement zu achten. Der Mittelfeldspieler hat bereits neun Tore erzielt.