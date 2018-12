HSV will mit Heimsieg über Aufsteiger Paderborn Erster bleiben

Der Hamburger SV will seine Heimbilanz in der 2. Fußball-Bundesliga aufbessern und den Platz an der Tabellenspitze verteidigen. Gegner am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion ist der SC Paderborn. Die Westfalen nehmen mit 22 Punkten Platz neun ein. Gefährlichster Mannschaftsteil ist deren Offensive. 33 Tore erzielte der Aufsteiger bislang und stellt damit hinter dem 1. FC Köln (39 Tore) den zweitbesten Angriff der Liga. Bundesliga-Absteiger HSV brachte es bisher lediglich auf 21 Tore.

Die Hamburger müssen erneut auf Pierre-Michel Lasogga verzichten. Der mit sieben Toren besten Torjäger der Hamburger setzt bereits seit zwei Wochen wegen eines Muskelfaserrisses aus. Der Südkoreaner Hee-Chan Hwang soll ihn abermals als Mittelstürmer vertreten. Am vergangenen Samstag hatte die Leihgabe von RB Salzburg gegen Ingolstadt sein zweites Saisontor erzielt.