Sieg im Zweitliga-Spitzenspiel gegen Köln: Pierre-Michel Lasogga schießt den HSV auf Platz eins

Andreas Sassen galt als große Mittelfeldhoffnung bei den Hanseaten. 1993 von Bayer 05 Uerdingen verpflichtet, geriet „Wodka-Andy“, wie der trinkfeste Essener genannt wurde, schnell in die Negativschlagzeilen. Zusammen mit HSV-Teamkollege Harald Spörl verprügelte er einen Taxifahrer. Die Hanseaten trennten sich von Sassen nach 38 Spielen (1 Tor). Bei Dynamo Dresden wurde Sassen ebenso suspendiert, in Wattenscheid sorgte er für einen Skandal im Trainingslager. Andreas Sassen starb am 17. Oktober 2004 in Essen. Anonym, mittellos, nach einem Leben am Rande der Kriminalität. © Imago