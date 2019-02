Torjäger Pierre-Michel Lasogga fühlt sich beim Hamburger SV pudelwohl, lässt aber offen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Tabellenführer der 2. Liga verlängern wird. „Ich habe den HSV in mein Herz geschlossen. Ich habe die Leute hier in mein Herz geschlossen. Nichtsdestotrotz kann ich leider nichts versprechen, wie es im Sommer weitergeht“, sagte der 27-Jährige am Sonntagabend in der Sendung „Sportclub“ des NDR-Fernsehens. Und ergänzte: „Es gibt Gespräche. Aber im Moment ist noch alles offen und ich fokussiere mich voll und ganz auf das gemeinsame Ziel Aufstieg.“