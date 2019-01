HSV-Präsidentschaftskandidat Marcell Jansen plant Legenden-Spiel

Der Hamburger SV wählt am 19. Januar bei der Mitgliederversammlung den Nachfolger von Präsident Bernd Hoffmann. Ein Kandidat für den Posten ist Ex-Spieler Marcell Jansen. Der 33-Jährige macht sich schon jetzt Gedanken über mögliche Events. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, will Jansen "alle Hebel in Bewegung setzen, ein Abschiedsspiel früherer HSV-Legenden im Volkspark auf die Beine zu stellen".