HSV-Jungstar Stephan Ambrosius erleidet Kreuzbandriss! 

Abwehrspieler Stephan Ambrosius vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Da sei im Regionalligaspiel gegen Holstein Kiel (2:0) am vergangenen Sonntag passiert, teilte der HSV am Donnerstag mit.

Ambrosius gab im März sein Bundesliga-Debüt

Das 19 Jahre alte Talent soll am Montag operiert werden. Ambrosius hatte im März dieses Jahres sein Bundesliga-Debüt für die Hamburger gegeben. Sein Profivertrag läuft bis zum 30. Juni 2021. Ob er am Freitag mit dem HSV in Duisburg gespielt hätte, wäre auch bei voller Gesundheit mehr als Ungewiss.