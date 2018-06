HSV-Sportvorstand Ralf Becker erklärt die neue Transfer-Strategie des HSV

SPORTBUZZER: Mit Filip Kostic, Albin Ekdal und Gotoku Sakai treten drei HSV-Profis bei der WM in Russland an. Welches Gefühl überwiegt bei Ihnen: Die Freude über die Mehreinnahmen durch die Abstellungsgebühr oder die Angst davor, dass sich einer von ihnen verletzt?

Ralf Becker (47): (lacht) Die Freude! Aber nicht wegen des Geldes, es freut mich, dass unsere Spieler dort teilnehmen dürfen. Es bedeutet uns als HSV viel, Spieler bei der WM dabei zu haben und ich hoffe, dass sie gesund zurückkommen.

Sie waren zuletzt in Südamerika. Unter anderem um mit den HSV-Spielern Douglas Santos und Walace zu sprechen. Was kam bei den Gesprächen raus?

Douglas Santos ist bei uns ein ganz zentraler Spieler, ich bin noch nicht so lange dabei und so war es mir einfach wichtig, mit ihm zu sprechen. Ich bin nach Brasilien geflogen, um ein Signal zu setzen. Dass ich zu ihm reise, soll auch eine Geste der Wertschätzung sein. Auch bei Walace und seinem Berater ist es mir wichtig, das persönliche Gespräch zu suchen. Es ist ja kein Geheimnis, dass bei ihm transfertechnisch noch etwas passieren könnte.

Werden Sie noch nach Russland zur WM fliegen, um Spieler zu scouten?

Nein. Wir sind inzwischen in einer anderen Situation. Die Weltmeisterschaft ist für den HSV in diesem Jahr kein Muss. Denn wir haben ein anderes Anforderungsprofil an neue Spieler. Ich will nicht komplett ausschließen, dass ich doch noch hinfliege, aber es ist nicht geplant.