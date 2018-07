HSV-Sportchef Ralf Becker kritisiert Ansetzung des Derbys gegen den FC St. Pauli

Sportvorstand Ralf Becker vom Zweitligisten Hamburger SV ist unzufrieden mit der Terminierung des brisanten Derbys mit dem FC St. Pauli. „Wir finden die Ansetzung des siebten und achten Spieltags schon sehr unglücklich“, sagte der HSV-Sportchef der Hamburger Morgenpost. Der Absteiger muss am 27. September (20.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth antreten und bereits am 30. September (13.30 Uhr) im Volksparkstadion gegen den Lokalrivalen antreten.

Der FC St. Pauli empfängt den SC Paderborn bereits am 26. September, hat also einen Tag mehr Vorbereitungszeit und keinen Reisestress. Dass der HSV in der englischen Woche als einziges Team am Donnerstag um 20.30 Uhr auswärts antreten müsse, sei für die Vorbereitung auf das Derby „wirklich alles andere als optimal. Da hätten wir uns bei der Terminierung mehr Fingerspitzengefühl gewünscht“, klagte Becker. Der HSV werde sich der Ansetzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) aber beugen: „Wir können es jetzt nicht mehr ändern und werden es so annehmen, wie es ist.“