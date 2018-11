Von Christian Titz zu Hannes Wolf: Ralf Becker über die Zukunft des HSV

Wie groß ist der Druck, der auf dem Traditionsverein lastet? Was passiert, wenn man den Aufstieg in dieser Spielzeit verpasst? Muss Becker mit dem HSV in die erste Liga, damit der Klub perspektivisch finanziell überhaupt überleben kann?

Elf Partien sind in der zweiten Liga absolviert und der Hamburger SV steht auf dem dritten Tabellenplatz. Trotzdem musste der bisherige Cheftrainer Christian Titz den Klub verlassen. Für ihn übernahm Hannes Wolf - und der steht nun vor seinem HSV-Heimdebüt. Denn am Montagabend geht es im Spitzenspiel gegen den Zweitplatzierten aus Köln ( 20.30 Uhr, im SPORTBUZZER-Liveticker und auf Sky).

"Der HSV wäre nicht in seiner Existenz bedroht, aber es würden sich natürlich grundlegende Dinge ändern, wenn wir in der 2. Liga blieben", erklärt Becker: "Wir haben das Gehalts-Niveau bereits in diesem Sommer halbiert und müssten noch mal erhebliche Abstriche machen. Wir wären dann eher ein normaler Zweitligist. Aber wir sind sicher, dass nun jeder verinnerlicht hat, wie wir in dieser Liga unsere Ziele erreichen werden."