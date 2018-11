"Ich wollte ihn mit Toren überzeugen": HSV-Star Pierre-Michel Lasogga über Hamburgs Ex-Trainer Christian Titz

In 11 Spielen in der 2. Liga traf Pierre-Michel Lasogga bereits sechsmal, zuletzt beim Sieg in der Toppartie gegen den 1. FC Köln. Mit dem Hamburger SV will er unbedingt in die Bundesliga aufsteigen. Lasogga fühlt sich aktuell richtig gut, und das liegt vor allem daran, dass der neue HSV-Trainer Hannes Wolf im Angriff der Hamburger voll auf Lasogga setzt.

Die was zuvor unter Ex-HSV-Coach Christian Titz nicht unbedingt so. Ende Oktober musste Titz seinen Platz für Wolf räumen. Doch weshalb passte es zwischen Titz und Lassoga nicht?