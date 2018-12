Ex-HSV-Star Stig Töfting nach seinem Furz-Auftritt im TV: "Ich dachte erst: oh, nein!"

Kollegen ergriffen die Flucht - Töfting konnte nur noch lachen

Seine Moderatoren-Kollegen Camilla Martin (44) und Ex-Bochum-Profi Peter Graulund (42) fanden die Geruchsaktion zu Anfang eher weniger witzig, sie ergriffen die Flucht ("Du bist so ekelhaft"). Töfting brach im Anschluss an sein Missgeschick in schallendes Gelächter aus. Nach einigen Sekunden konnten auch sich auch seine Kollegen das Lachen nicht mehr verkneifen.