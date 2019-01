St. Pauli - HSV: Fan-Hammer! Hamburger Derby-Tickets nach zehn Minuten ausverkauft 

Der Hype um das Hamburger Derby am 10. März ist enorm. Dies wurde am Dienstagvormittag deutlich. Ab 9 Uhr startete der Tickt-Vorverkauf des FC St. Pauli für das Hamburger Stadtderby gegen den HSV in der zweiten Liga. 9.10 Uhr waren alle Tickets vergriffen.

Die Fans sind schon in Topform - anders als die Profis, zumindest die vom HSV. Das erste Testspiel während des Trainingslagers im La Manga Club Resort verlor der Verein am vergangenen Montag deutlich. Das Team von Trainer Hannes Wolf unterlag dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen mit 0:3 (0:2). Die Tore erzielten Dereck Kutesa (24. Minute), Jordi Quintilla (39.) mit einem direkt verwandelten Freistoß und Tranquillo Barnetta (58.).

„Wir haben nicht gut gespielt, vorne hatten wir zu wenig Szenen. Das ist erklärbar nach den intensiven Trainingseinheiten an den letzten beiden Tagen“, stellte Wolf nach der Partie fest. Ein weiterer Test an der Costa Calida schließt sich für die Hanseaten am Freitag (15.00 Uhr) an. Gegner ist dann der Schweizer Erstligist FC Lugana.